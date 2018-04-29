أودي s8 القادمة 2019 تظهر بدون تمويهات أثناء اختبارها بمحرك بورش

ظهرت أودي S8 موديل 2019 بدون تمويهات أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج.

بصريا، تبدو متطابقة مع الموديل القياسي، مع ذلك، عالية الأداء S8 لديها عدة لمسات تظهر بأنها ليست مجرد سيدان فاخرة تقليدية، وأكثر ما يدل على ذلك هو خلفها ذو العادم الرباعي الرياضي والمصد الخلفي ومشتت الهواء الجديد، كما لدى السيارة عتبات جانبية محدثة وجنوط عجلات خاصة، بالإضافة إلى نظام مكابح للأداء العالي حيث عليها شارة Audi Sport.

غير واضح إذا ما كان الموديل لديه مصد أمامي إنتاجي أم لا، وصحيح أنه رياضي بالمقارنة مع ذاك المستخدم في A8، إلا أنه هو نفسه المتوفر في A8 الحزمة الرياضية، ما يشير إلى أنه مؤقت.

لم يستطع المصورون التجسسيون الاقتراب بشكل كافي لتصوير المقصورة، لكن يفترض أن تكون هي نفسها التي رأيناها بالموديل القياسي ويستثنى من ذلك لمسات رياضية يتضمنها المقود الرياضي والزخرفات الخاصة وشارة S8.

القوة سيتم تزويدها بواسطة محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر يولد في بورش باناميرا تيربو قوة 550 حصان و767 نيوتن.متر من عزم الدوران، على أن يتم تخفيض الرقم إلى 530 حصان في S8 مع تسارع من 0-100 كيلومتر خلال 4 ثوان وسرعة قصوى 297 كم/س.

الموديل قد ينضم إليه في النهاية نسخة S8 بلس بمحرك باناميرا تيربو S E هايبرد بقوة 630 حصان.

هذا ومن المقرر تدشين أودي S8 في وقت لاحق من العام الجاري، غالباً في أكتوبر بمعرض باريس للسيارات 2018، على أن تصل للأسواق العالمية مطلع الربع الثاني من العام المقبل.