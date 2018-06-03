مرسيدس تكشف عن شاحنه كهربائية جديدة تسير 150 كلم في الشحنة الواحدة

كشفت شركة مرسيدس عن نسختها الكهربائية الجديدة من شاحنات "Sprinter" .، التي أثبتت نجاحها الكبير في نسخة الوقود التقليدي، ببيع أكثر من 3 ملايين و 400 الف سيارة حول العالم، منذ طرحها في الأسواق.
وأكدت مرسيدس أن السيارة الجديدة، تأتي ببطارية 55 كيلوواط، تمكنها من قطع مسافة 150 كلم بالشحنة الواحدة، وذلك عند قيادتها داخل المدينة وفي ظروف الازدحام المروري، وستكفي لقطع مسافات أكبر على الطرق السريعة.
وأوضحت مرسيدس أن مدة شحن بطارية هذه السيارة ستتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات في حال تم شحنها في المنزل، أما في حال شحنها في محطات الخدمة الخاصة فستنخفض هذه المدة إلى ساعتين.
ويمكن لشاحنات "eSprinter"الجديدة نقل حمولات تصل إلى 1040 كيلوجرام بسرعة قصوي تصل إلي 120 كلم/ ساعة.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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