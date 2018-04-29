علي بابا تتعاون مع مرسيدس وأودي وفولفو لإطلاق تقنية التحكم بالسيارة من المنزل

أصبح استخدام التطور التكنولوجي والذكاء الأصطناعي في الابتكار بمجالات العلم المختلفة لا حدود لها، وما كنت تحلم به سابقا أصبح في حيز الواقع.
فقد قامت مؤخرا شركة التجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا” بتوقيع اتفاقية مع شركات السيارات العالمية مرسيدس وأودي وفولفو، وذلك من أجل تقديم تنفيذ تقنية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في سياراتهم وهم داخل المنزل.
وتقوم فكرة التقنية الجديدة على إستخدام المساعد الصوتي “تيمول جني” لشركة “على بابا” ومن خلال الذكاء الاصطناعي التحكم في سيارتك من منزلك، فتستطيع التحكم في أبواب السيارات والنوافذ وتكييف الهواء، وكل تقنيات سيارتك.
وفي بيان لرئيس مختبرات على بابا “تشن لي جوان” قال: سيتمكن المستخدمون من تشغيل مكيفات الهواء، وإقفال أبواب السيارات، وفتح الصندوق من منازلهم وتخطيط الطريق والتحكم في الموسيقى.
وأضاف تشن أن المساعد يستخدم تقنية التعرف على بصمات الأصابع للتعرف على مستخدمي السيارات المصرح لهم، وأن إن تحديد كيفية خدمة مستخدمي السيارات من خلال مساعدنا الذكي في المنزل هو أحد أهم أولوياتنا.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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