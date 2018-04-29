علي بابا تتعاون مع مرسيدس وأودي وفولفو لإطلاق تقنية التحكم بالسيارة من المنزل

أصبح استخدام التطور التكنولوجي والذكاء الأصطناعي في الابتكار بمجالات العلم المختلفة لا حدود لها، وما كنت تحلم به سابقا أصبح في حيز الواقع.

فقد قامت مؤخرا شركة التجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا” بتوقيع اتفاقية مع شركات السيارات العالمية مرسيدس وأودي وفولفو، وذلك من أجل تقديم تنفيذ تقنية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في سياراتهم وهم داخل المنزل.

وتقوم فكرة التقنية الجديدة على إستخدام المساعد الصوتي “تيمول جني” لشركة “على بابا” ومن خلال الذكاء الاصطناعي التحكم في سيارتك من منزلك، فتستطيع التحكم في أبواب السيارات والنوافذ وتكييف الهواء، وكل تقنيات سيارتك.

وفي بيان لرئيس مختبرات على بابا “تشن لي جوان” قال: سيتمكن المستخدمون من تشغيل مكيفات الهواء، وإقفال أبواب السيارات، وفتح الصندوق من منازلهم وتخطيط الطريق والتحكم في الموسيقى.

وأضاف تشن أن المساعد يستخدم تقنية التعرف على بصمات الأصابع للتعرف على مستخدمي السيارات المصرح لهم، وأن إن تحديد كيفية خدمة مستخدمي السيارات من خلال مساعدنا الذكي في المنزل هو أحد أهم أولوياتنا.