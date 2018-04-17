شركة ميتسوبيشي تقرر وقف انتاج أيقونتها pajero بعد 36 عاما من تدشينها

قررت شركة ميتسوبيشي وقف انتاج أيقونتها Pajero بعد 36 عاما من تدشينها. ولتوديع السيارة صممت الشركة موديلا خاصا بأعداد محدودة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار النهائي "Final Edition" من وحش الأراضي الوعرة يقتصر انتاجه على 1000 نسخة فقط.

وقد تم تعزيز قدرات القيادة على الطرق الوعرة في الموديل ثلاثي الأبواب، كما تم التجهيز بجنوط الطرق الوعرة وإطارات قوية ومصد أمامي وقضبان السقف.

ويتميز الموديل خماسي الأبواب من خلال الجنوط قياس 20 بوصة، واسبويلر حافة السقف بنفس لون السيارة.

ويعتمد كلا موديلي السيارة على محرك ديزل بقوة 140 كيلووات/190 حصان، يتم توزيعها على عجلات السيارة الأربعة