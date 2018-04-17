شركة ميتسوبيشي تقرر وقف انتاج أيقونتها pajero بعد 36 عاما من تدشينها

قررت شركة ميتسوبيشي وقف انتاج أيقونتها Pajero بعد 36 عاما من تدشينها. ولتوديع السيارة صممت الشركة موديلا خاصا بأعداد محدودة.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار النهائي "Final Edition" من وحش الأراضي الوعرة يقتصر انتاجه على 1000 نسخة فقط.
وقد تم تعزيز قدرات القيادة على الطرق الوعرة في الموديل ثلاثي الأبواب، كما تم التجهيز بجنوط الطرق الوعرة وإطارات قوية ومصد أمامي وقضبان السقف.
ويتميز الموديل خماسي الأبواب من خلال الجنوط قياس 20 بوصة، واسبويلر حافة السقف بنفس لون السيارة.
ويعتمد كلا موديلي السيارة على محرك ديزل بقوة 140 كيلووات/190 حصان، يتم توزيعها على عجلات السيارة الأربعة
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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