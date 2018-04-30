رئيس فيات كرايسلر يعترف حققنا فشلاً ذريعاً عند إطلاق مازيراتي ليفانتي!

لم تكن مازيراتي ليفانتي ناجحةً منذ اليوم الأول وحاولت مازيراتي كثيراً أن تروج لها بتخفيضات كبيرة ونسخ متعددة، ولكنها للأسف لم تشكل النجاح المتوقع وهو ما أكده Sergio Marchionne رئيس مجموعة فيات كرايسلر.
في حديث لـMotorTrend قال سيرجيو "لقد فشلنا فشلاً ذريعاً عند إطلاق ليفانتي وهو ما انعكس عليها حتى الآن". أطلقت مازيراتي أول SUV لديها في 2016 بمبيعات بلغت 5,485 سيارة فقط، ما اضطر مازيراتي لخفض عملية الإنتاج بمقدار 59% في عام 2017. عادت مازيراتي مرة أخرى للكشف عن ليفانتي Trofeo بمحرك فيراري V8 ينتج قوة تبلغ 590 حصان، وهي أقوى مازيراتي على الإطلاق، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية.
أضافت مازيراتي طلاء مطفي لـ ليفانتي Trofeo وجنوط كبيرة بمقاس 22 انش وأخيراً مكابح باللون الأحمر، ستبدأ مبيعات ليفانتي Trofeo في الصيف المقبل، وتأمل مازيراتي أن تكون أفضل من سابقتها خصوصاً بهذا المحرك القوي ذو الصوت الجميل من فيراري.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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