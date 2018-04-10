استطاعت سيارة نيسان الكهربائية "ليف" 2018 من حصد جائزة أفضل سيارة صديقة للبيئة في 2018 ، خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "automotiveworld" المتخصص في عالم السيارات، أن نيسان "ليف" تعد السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم.

وعلق "دانيل اسكيلاتشي" نائب الرئيس التنفيذي، ومدير المبيعات والتسويق لشركة نيسان، علي حصول "ليف" علي لقب الأفضل "نشعر بالفخر لرؤية أكثر من 300 ألف سيارة كهربائية، لا ينتج عنها أية انبعاثات، على الطرق حول العالم، مما ساهم في الحد من آثار الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم، بفضل جهود شركة نيسان، وذلك منذ إطلاق نيسان" ليف" في عام 2010، ويشرفنا الفوز بالجائزة التي تعكس اعتراف هيئة التحكيم، والتي تمثل دفعة لنا لمواصلة جهودنا في تحقيق أهداف رؤية نيسان للتنقل الذكي".

وكانت سيارة نيسان ليف 2018 ضمن قائمة السيارات الفائزة من خمس فئات مختلفة، وكانت السيارة الكهربائية الوحيدة ضمن القائمة، واعتمدت هيئة التحكيم على النظر إلى الأثر البيئي العام للمركبة، بما في ذلك انبعاثات العوادم، ومعدلات استهلاك الوقود عند اختيار السيارة الفائزة.

وكان محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، قال في تصريح صحفي له أن شحنة السيارات المستعملة المقرر وصولها مصر، ستشتمل على سيارات "نيسان ليف" موديل 2015-2016، مؤكدًا أن الشركة المصنعة ستمنح عملائها ضمان لمدة 5 سنوات.

وأوضح رئيس "ريفولتا إيجيبت" أن أسعار نيسان ليف ستبدأ من 335 ألف جنيه، وهو وفقًا لتأكيداته النصف من سعر الطراز الأحدث منها.

وأكد أن شهر مايو المقبل سيشهد افتتاح أول مركز في مصر لصيانة السيارات الكهربائية وسيكون في القاهرة، على أن تتوالى مراكز الصيانة بالمحافظات والمدن المختلفة.

كان بدوي أكد في تصريح سابق لـ"مصراوي" أن شركته بالتعاون مع شنايدر الألمانية، انتهت من أعمال تركيب 30 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، على أن تستكمل المرحلة الأولى والتي تتضمن 65 نقطة شحن بـ7 محافظات في يوليو المقبل.