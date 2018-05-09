تعاونت شركة "فورد" الأمريكية مع شركة Aedo لتطوير جهازًا مبتكرًا باسم "Feel The View"، يمكن الركاب المكفوفين من الإحساس بما يحيط حولهم عبر ملامسة زجاج النوافذ.
والفكرة عبارة أن تتحول المشاهد المحيطة إلى صور أحادية اللون عالية التباين ثم يتم نسخها على الزجاج باستخدام أضواء خاصة ويمكن ملامستها بأصابع اليد، والجهاز يكون مثبت على جهاز السيارة وفقًا لموقع "gizmodo.com".
ويتكون الجهاز الجديد من مجموعة من المستقبلات والمستشعرات الضوئية ومجموعة من 255 كثافة، وعندما يلمس الراكب النافذة يهتز ظلال الرمادي ويشعر بالصورة المهتزة، ويتحول المنظر إلى أشكال ذهنية.
وإلى جانب الإحساس بالبيئة المحيطة بالسيارة، فإن الجهاز الجديد قادر على وصف تلك المناظر من خلال خدمة صوتية لوصف المشهد خارج السيارة، وهذا هي المعلومات لموجودة حتى الآن.
GMT 01:00 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوريماك تكشف عن سيارة "خارقة" جديدة بقوة 2000 حصان
GMT 00:57 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوتعرف على "الإطار" المناسب لسيارتك وسلامتك
GMT 00:55 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوتعرف علي موعد إطلاق "مرسيدس" سيارتها الجديدة
GMT 00:44 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوأبرز مميزات شيفرولية سوبربان 2019 تتسع لـ9ركاب ومحرك V8 سعة
GMT 00:42 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوشيفروليه تزيح الستار عن "سوبربان" برزمة RST للأداء العالي
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
أرسل تعليقك