تعاونت شركة "فورد" الأمريكية مع شركة Aedo لتطوير جهازًا مبتكرًا باسم "Feel The View"، يمكن الركاب المكفوفين من الإحساس بما يحيط حولهم عبر ملامسة زجاج النوافذ.

والفكرة عبارة أن تتحول المشاهد المحيطة إلى صور أحادية اللون عالية التباين ثم يتم نسخها على الزجاج باستخدام أضواء خاصة ويمكن ملامستها بأصابع اليد، والجهاز يكون مثبت على جهاز السيارة وفقًا لموقع "gizmodo.com".

ويتكون الجهاز الجديد من مجموعة من المستقبلات والمستشعرات الضوئية ومجموعة من 255 كثافة، وعندما يلمس الراكب النافذة يهتز ظلال الرمادي ويشعر بالصورة المهتزة، ويتحول المنظر إلى أشكال ذهنية.

وإلى جانب الإحساس بالبيئة المحيطة بالسيارة، فإن الجهاز الجديد قادر على وصف تلك المناظر من خلال خدمة صوتية لوصف المشهد خارج السيارة، وهذا هي المعلومات لموجودة حتى الآن.