أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات أنها سوف تستثمر في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في الصين.
وقال رئيس شركة فولكس فاجن في الصين يواخيم هايتسمان الثلاثاء، قبل معرض بكين الدولي للسيارات 2018 إن الشركة مع شركائها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تعتزم استثمار 15 مليار يورو (3ر18 مليار دولار) بحلول عام 2022.
وأطلقت فولكس فاجن سيارة سول، وهى طراز جديد من السيارات الكهربائية للسوق الصينية، حيث تعتزم إنتاجها بالتعاون مع شركة جاك.
ومن المقرر انطلاق معرض بكين للسيارات الـ15 الجمعة المقبلة، ويستمر حتى الرابع من مايو المقبل.
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