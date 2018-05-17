أعلنت أودي عن الطريقة التي ستكشف فيها عن سيارتها الجديدة Q8 وهي عن طريق إطلاق سلسلة فيديوهات على الإنترنت مكونة من خمسة حلقات تتحدث عن سيارتها الجديدة، وحددت الشركة الـ21 من مايو الحالي موعداً لإطلاق الفيديو الأول من السلسلة.

أودي اليوم نشرت صورة تشويقية للكروس أوفر الجديدة والتي أظهرت تصميم خلفية السيارة، والتي أظهرت الإنسيابية الرائعة في تصميم الخلفية وسقف السيارة والزوايا الحادة، بالإضافة إلى الجناح الخلفي والمصابيح الخلفية المتصلة ببعضها البعض كما هو الحال في A8، كما يظهر في خلفية السيارة وجود مدخلي للهواء.

من المتوقع أن تمتلك Q8 الجديدة محرك 4-سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 252 حصان ومحرك V6 سعة 3.0 لتر تيربو بقوة 355 حصان وفئة هجينة بمحرك V6 سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي ببطارية كهربائية مصنوعة من عنصر الليثيوم بقوة إجمالية تبلغ 433 حصان ومدى 59 كلم للمحرك الكهربائي. كما كشف تقرير أن أودي تعمل على فئة S Q8 و RS Q8 عالية الأداء والتي ستحمل محرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 530 حصان.