​اضطراب حركة الطيران بين القاهرة والإمارات لسوء الطقس في الخليج

شهد مطار القاهرة الدولي صباح الأحد، اضطراب حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى دولتي الإمارات والكويت، لسوء الأحوال الجوية فوق المطارات والمتجهة إليها تلك الرحلات، وانخفاض مستوى الرؤية، وارتفاع حدة الشبورة المائية والضباب.

قالت مصادر ملاحية في المطار إن سلطات المطار تلقت إشارتين من سلطات الطيران المدني في الإمارات والكويت، بتأجيل إقلاع الرحلات المتجهة إليها، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عدد من مطاراتها، وانخفاض مستوى الرؤية، وارتفاع حده الشبورة المائية والضباب.

وأضافت المصادر أنه تمّ تأجيل إقلاع رحلتي الاتحاد رقم 658 و650 والمتجهتين إلى أبوظبي، ورحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبي، بالإضافة إلى رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت.​