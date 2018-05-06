​اضطراب حركة الطيران بين القاهرة والإمارات لسوء الطقس في الخليج

شهد مطار القاهرة الدولي صباح الأحد، اضطراب حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى دولتي الإمارات والكويت، لسوء الأحوال الجوية فوق المطارات والمتجهة إليها تلك الرحلات، وانخفاض مستوى الرؤية، وارتفاع حدة الشبورة المائية والضباب.
قالت مصادر ملاحية في المطار إن سلطات المطار تلقت إشارتين من سلطات الطيران المدني في الإمارات والكويت، بتأجيل إقلاع الرحلات المتجهة إليها، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عدد من مطاراتها، وانخفاض مستوى الرؤية، وارتفاع حده الشبورة المائية والضباب.
وأضافت المصادر أنه تمّ تأجيل إقلاع رحلتي الاتحاد رقم 658 و650 والمتجهتين إلى أبوظبي، ورحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبي، بالإضافة إلى رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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