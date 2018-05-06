وزارة الحج السعودية تعلن عن موعد بدء إجراءات تسجيل حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن بدء إجراءات التسجيل فى الشركات والمؤسسات المرخص لها لتقديم الخدمات لحجاج الداخل للمواطنين والمقيمين بالمملكة الراغبين فى أداء مناسك حج هذا العام (1439هـ)، اعتبارا من 30 مايو الجارى.

وقالت الوزارة عبر موقعها، إن التسجيل سيبدأ من منتصف شهر رمضان المبارك المقبل، الموافق 30 مايو الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر شوال الموافق 13 يوليو القادم ،لإتاحة الفرصة للراغبين للدخول للمسار الإلكترونى لحجاج الداخل لاستعراض كافة برامج الخدمة المقدمة من الشركات والمؤسسات النظامية والمرخص لها.

وأضافت " الوزارة" أنه سيتم تمكين الراغبين فى أداء الحج من الاختيار المبدئى لحزم الخدمات المناسبة لهم من بين البرامج الخاصة بكل شركة ومؤسسة حجاج داخل، وإعداد قائمة برامجهم المفضلة، مع إتاحة الفرصة لإدخال بيانات مرافقيهم، كما سُيتاح من خلال هذه الخدمة لكل من قام بتسجيل قائمة المفضلة، إمكانية التعديل عليها طيلة هذه الفترة، التى ستسبق مرحلة إتمام الحجز.

وأشارت إلى أن مرحلة إتمام إجراءات الحجز ستنطلق فى غرة شهر ذى القعدة القادم الموافق 14 يوليو 2018، وتستمر إلى اليوم السابع من شهر ذى الحجة القادم الموافق 18 أغسطس القادم ، حيث ستتطلب عملية إتمام الحجز، أن يقوم بالدخول مرة أخرى للمسار الإلكترونى لحجاج الداخل خلال هذه الفترة المقررة، واستعراض قائمته المفضلة التى قام بإعدادها وتجهيزها، وتأكيد الحجز على البرامج المتوافرة منها.

وناشدت ووزارة الحج والعمرة السعودية،جميع المواطنين والمقيمين الراغبين فى أداء مناسك الحج، الحرص على التسجيل فى حملات الحج النظامية والمُرخّص لها من قِبل الوزارة، لافتة إلى إن بوابة المسار الإلكترونى لحجاج الداخل، تعد هى المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد فى خدمة حجاج الداخل لهذا العام لجميع البرامج المعتمدة، كما يمثل السداد الإلكترونى فى المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبى الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة.

ونوهت بأن دفع أى مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم فى بوابة المسار الإلكترونى وخارج إطار آلية السداد المعتمدة، يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة منها.