شرطة السياحة والآثار تتمكن إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار في أسوان

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، من إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقريتى سلوا والشبيكة التابعين لمركز كوم امبو بأسوان، وكانت حملة أمنية مكبرة قادها العميد خالد عيسوى مفتش مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مباحث كوم امبو، قد داهمت منزلين بقريتى الشبيكة وسلوا اللتين تقعان بالقرب من مناطق متاخمة لمنطقة الشبيكة الأثرية، بعد ورود معلومات تؤكد قيام أصحابها، بالتنقيب عن الآثار بداخلهما.
فقد داهمت الحملة المنزل الأول بقرية الشبيكة، حيث عثر بداخله على حفرة قطرها حوالي (1.5) متر وبعمق (20) مترًا وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب، كما تمت مداهمة منزل آخر بقرية سلوا حيث عثر علي حفرة قطرها حوالي (3.5) متر وبعمق (20) مترًا وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب، وألقت الحملة القبض على عدد من الأشخاص من أصحاب المنزلين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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