شرطة السياحة والآثار تتمكن إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار في أسوان

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، من إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقريتى سلوا والشبيكة التابعين لمركز كوم امبو بأسوان، وكانت حملة أمنية مكبرة قادها العميد خالد عيسوى مفتش مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مباحث كوم امبو، قد داهمت منزلين بقريتى الشبيكة وسلوا اللتين تقعان بالقرب من مناطق متاخمة لمنطقة الشبيكة الأثرية، بعد ورود معلومات تؤكد قيام أصحابها، بالتنقيب عن الآثار بداخلهما.

فقد داهمت الحملة المنزل الأول بقرية الشبيكة، حيث عثر بداخله على حفرة قطرها حوالي (1.5) متر وبعمق (20) مترًا وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب، كما تمت مداهمة منزل آخر بقرية سلوا حيث عثر علي حفرة قطرها حوالي (3.5) متر وبعمق (20) مترًا وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب، وألقت الحملة القبض على عدد من الأشخاص من أصحاب المنزلين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات