اضطراب حركة الطيران الأوروبية بسبب الاضرابات في فرنسا وألمانيا

شهد حركة الطيران الأوروبية اضطرابات الثلاثاء بسبب اضرابات للمطالبة بزيادة الأجور في فرنسا وألمانيا تؤثر بشكل خاص على شركتي لوفتهانزا واير فرانس اللتين الغتا عددا كبيرا من رحلاتهما.

واضطرت اضرابات الموظفين في مطارات فرانكفورت وميونيخ وكولونيا وبريمن في المانيا شركة لوفتهانزا الى الغاء أكثر من 800 رحلة، اي نصف رحلاتها، وهو ما يؤثر على نحو تسعين ألف راكب ابلغوا منذ الاثنين بالوضع.