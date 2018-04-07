أمطار متوسطة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة ، شملت مركز بيده ومركز نخال في محافظة القرى ،ومحافظة المندق ومركز برحرح.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
من جانب آخر تواصلت جهود منسوبي الدفاع المدني في إنقاذ بعض المحتجزين وتوعية المواطنين والمقيمين جراء الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من مركبة بداخلها ٤ أشخاص في وادي المخاضة التابع لمركز نخال.
وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن الاستعدادات لا تزال مستمرة لمواجهة أي طاريء لا سمح الله، مشيراً إلى أن دوريات السلامة تواصل جولاتها الميدانية على مداخل الأودية والميادين العامة.
ونبه العقيد دايس جميع المواطنين والمقيمين إلى اخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفه في عبور الأودية أثناء هطول الأمطار ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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