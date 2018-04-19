هطول أمطار على منطقة عسير

هطلت أمس , أمطار على منطقة عسير شملت محافظات أحد رفيدة , وسراة عبيدة , ورجال المع , وظهران الجنوب , ومتنزهات السودة , وعقبة الصماء.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 05:10 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الخميس في المملكة العربية السعودية
GMT 05:26 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأربعاء في المملكة السعودية
GMT 05:24 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانأمطار على منطقة عسير
GMT 08:54 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانزلزال متوسط يضرب مدينتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق
GMT 05:31 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة في السعودية الإثنين
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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