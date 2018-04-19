هطول أمطار على منطقة عسير

هطلت أمس , أمطار على منطقة عسير شملت محافظات أحد رفيدة , وسراة عبيدة , ورجال المع , وظهران الجنوب , ومتنزهات السودة , وعقبة الصماء.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .