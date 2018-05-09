أعلنت جوجل قبل قليل عن تطبيقها الجديد Google News والمختص بتجميع الاخبار عبر اكثر من 100 مصدر موثوق كما تقول جوجل حيث سيحارب التطبيق المصادر المخادعة والكاذبة.

سيعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي وسيقوم بتنظم وترتيب الاخبار التي تتابعها اولا ًبأول وسيفهمك مع الوقت ليظهر الاخبار التي تهمك اولاً حيث يمكنك الاشتراك في الكثير من المجلات والصحف من خلال حسابك في جوجل عن طريق خدمة دفع جوجل.

التطبيق سيتوفر بدءاً من اليوم على اندرويد و iOS في 127 بلداً .