أعلنت جوجل قبل قليل عن تطبيقها الجديد Google News والمختص بتجميع الاخبار عبر اكثر من 100 مصدر موثوق كما تقول جوجل حيث سيحارب التطبيق المصادر المخادعة والكاذبة.
سيعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي وسيقوم بتنظم وترتيب الاخبار التي تتابعها اولا ًبأول وسيفهمك مع الوقت ليظهر الاخبار التي تهمك اولاً حيث يمكنك الاشتراك في الكثير من المجلات والصحف من خلال حسابك في جوجل عن طريق خدمة دفع جوجل.
التطبيق سيتوفر بدءاً من اليوم على اندرويد و iOS في 127 بلداً .
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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