جوجل تعمل على نظارة واقع معزز باستخدام رقاقات ومعالجات كوالكوم

عملاقة التقنية جوجل دخلت بقوة في مجالي الواقع الافتراضي والمعزز، وهذه المرة ستزيد من تواجدها في مجال الواقع المُعزز عن طريق إطلاق نظارة جديدة.
وبحسب التقرير الصادر من موقع WinFuture الألماني الموثوق، فإن الشركة تعمل على تطوير نظارة واقع معزز باستخدام معالجات ورقاقات كوالكوم Qualcomm QSC603 رباعية النواة، وستقوم الشركة التايوانية كوانتا بصناعة النظارة.
وذكر التقرير أن النظارة ستكون شبيهة بنظارة مايكروسوفت HoloLens والتي خرجت عام 2016، كما أن النسخة القادمة من النظارة ستعمل على نفس المعالج الذي ستستخدمه جوجل QSC603.
وسيكون اسم النظارة الجديدة Google A65 وفقًا للتقرير، وهي ثاني نظارة تعمل بتقنية الواقع المعزز لجوجل، حيث سبق وأن أطلقت نظارة Google Glass في 2013، ولكنها حظيت بانتقادات مستمرة منذ ذلك الحين. لذلك يبدو وأن الشركة تريد تغيير تلك الصورة مع النظارة الجديدة.
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