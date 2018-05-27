في وقت من الأوقات، كانت هناك الكثير من الشائعات التي تشير إلى أن شركة آبل تعتزم إستخدام زجاج الياقوت لحماية شاشات هواتفها الذكية. ومع ذلك، هذا لم يتحقق حتى الآن بحيث إقتصرت شركة آبل على إستخدام زجاج الياقوت في بعض طرازات Apple Watch وفي عدسة الكاميرا على هواتف iPhone.
بالنظر إلى أنه من المفترض أن يكون زجاج الياقوت أكثر صلابة، فمن المفهوم لماذا إنزعج بعض مستخدمي iPhone X بعدما إكتشفوا مدى سهولة تصدع عدسات الكاميرا الخاصة بهواتفهم الذكية. يبدو أن هذه مشكلة متنامية حيث تقدم عدد غير قليل من ملاك iPhone X لتقديم شكواهم بشأن تصدع عدسة الكاميرا الخاصة بهواتفهم، حتى لو لم يتم إسقاطها.
إقترح البعض أنه من الممكن أن يكون الطقس البارد مسؤولا عن تصدع العدسات، ولكن أحد المستخدمين من ماليزيا أوضح أنه عانى من نفس المشكلة أيضًا. وأصرت شركة آبل في الماضي على أن المادة المستخدمة لحماية الكاميرا هي في الواقع الياقوت، لذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي قد يسبب هذه الشقوق.
ومع ذلك، يبدو أن المستخدمين المتأثرين لا يمكنهم إستبدال الجهاز تحت الضمان، وقد قيل لهم أنهم سيحتاجون إلى دفع الثمن الكامل لإستبدال الجهاز، والذي يبلغ 549 دولار أمريكي.
GMT 23:36 2018 الأحد ,27 أيار / مايوتويتر تطلق تحديث جديد لنظام "أندرويد" يتضمن رموز تعبيرية خاصة به
GMT 23:34 2018 الأحد ,27 أيار / مايووفاة "Ted Dabney" مؤسس شركة أتاري بعد صراع مع مرض سرطان المرئ
GMT 21:33 2018 السبت ,26 أيار / مايوكل ما تحتاج أن تعرفه عن جوجل دوبلكس
GMT 21:30 2018 السبت ,26 أيار / مايوحكم قضائي نهائي بوقف يوتيوب لمدة شهرفي مصر
GMT 21:27 2018 السبت ,26 أيار / مايوتعرف على مواصفات وسعر هاتف "HTC U12 Plus" في السعودية
ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
أرسل تعليقك