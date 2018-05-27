في وقت من الأوقات، كانت هناك الكثير من الشائعات التي تشير إلى أن شركة آبل تعتزم إستخدام زجاج الياقوت لحماية شاشات هواتفها الذكية. ومع ذلك، هذا لم يتحقق حتى الآن بحيث إقتصرت شركة آبل على إستخدام زجاج الياقوت في بعض طرازات Apple Watch وفي عدسة الكاميرا على هواتف iPhone.

بالنظر إلى أنه من المفترض أن يكون زجاج الياقوت أكثر صلابة، فمن المفهوم لماذا إنزعج بعض مستخدمي iPhone X بعدما إكتشفوا مدى سهولة تصدع عدسات الكاميرا الخاصة بهواتفهم الذكية. يبدو أن هذه مشكلة متنامية حيث تقدم عدد غير قليل من ملاك iPhone X لتقديم شكواهم بشأن تصدع عدسة الكاميرا الخاصة بهواتفهم، حتى لو لم يتم إسقاطها.

إقترح البعض أنه من الممكن أن يكون الطقس البارد مسؤولا عن تصدع العدسات، ولكن أحد المستخدمين من ماليزيا أوضح أنه عانى من نفس المشكلة أيضًا. وأصرت شركة آبل في الماضي على أن المادة المستخدمة لحماية الكاميرا هي في الواقع الياقوت، لذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي قد يسبب هذه الشقوق.

ومع ذلك، يبدو أن المستخدمين المتأثرين لا يمكنهم إستبدال الجهاز تحت الضمان، وقد قيل لهم أنهم سيحتاجون إلى دفع الثمن الكامل لإستبدال الجهاز، والذي يبلغ 549 دولار أمريكي.