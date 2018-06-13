كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات جديدة تكشف عن قرار شركة "أبل" الأمريكية، الذي سيقلب موازين عالم الهواتف الذكية العالمية.

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "أبل" قررت أن تضيف ميزات غير مسبوقة في هاتفها المرتقب "آيفون X بلس".

وأوضحت المجلة، أن الشركة ستحافظ على الشكل السابق والتصميم المميز لـ"آيفون X"، ولكن تحدث تغييرا كبيرا به، ولكن التغيير سيكون في مواصفات وإمكانيات الهاتف.

وأشارت "فوربس"، إلى أن "أبل" ستضيف في هاتفها "آيفون X بلس" كاميرا خلفية ثلاثية، لتكن أول كاميرا بتلك الطريقة في هواتف "آيفون".

ويظهر المخطط المسرب بأن الكاميرات الثلاث لهاتف "أبل" الجديد تحت بعضهما البعض.

ويكشف المخطط المسرب أن "آيفون X بلس" سيكون بشاشة 6.5 بوصة.