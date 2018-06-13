كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات جديدة تكشف عن قرار شركة "أبل" الأمريكية، الذي سيقلب موازين عالم الهواتف الذكية العالمية.
وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "أبل" قررت أن تضيف ميزات غير مسبوقة في هاتفها المرتقب "آيفون X بلس".
وأوضحت المجلة، أن الشركة ستحافظ على الشكل السابق والتصميم المميز لـ"آيفون X"، ولكن تحدث تغييرا كبيرا به، ولكن التغيير سيكون في مواصفات وإمكانيات الهاتف.
وأشارت "فوربس"، إلى أن "أبل" ستضيف في هاتفها "آيفون X بلس" كاميرا خلفية ثلاثية، لتكن أول كاميرا بتلك الطريقة في هواتف "آيفون".
ويظهر المخطط المسرب بأن الكاميرات الثلاث لهاتف "أبل" الجديد تحت بعضهما البعض.
ويكشف المخطط المسرب أن "آيفون X بلس" سيكون بشاشة 6.5 بوصة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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