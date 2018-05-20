سامسونج Galaxy Note 9 المنتظر يضم مساعد Bixby 2.0

يضم هاتف جلاكسي نوت 9 المنتظر من سامسونج الجيل الثاني من مساعدها الذكي بيكسبي، والذى سيحمل اسم Bixby 2.0، وفقًا لما نشره موقه هندي شهير.
ومن مميزات المساعد سيكون قادرا على توفير إجابات أسرع من ذى قبل، إضافة إلى الكثير من المميزات الجديدة، كما أنه سيكون قادرا على سماع صوت المستخدم في البيئات الصاخبة والضوضاء المرتفعة.
وتخطط شركة سامسونج لتوسيع قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة وزيادة عدد الموظفين إلى 1000 موظف، إضافة إلى فتح مراكز جديدة للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وسوف تقوم بعمل بعض عمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز جهودها في هذا المجال، خاصة وأن رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي تتضمن خمسة اتجاهات، والتي تتمحور حول المستخدم والتعلم الدائم والتواجد الدائم والإفادة الدائمة والأمان الدائم.
ومن المنتظر أن يكون مساعد سامسونج بيكسبي متاح على ما يصل إلى 14 مليون جهاز هذا العام، وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فبحلول 2020 سيكون في كل أجهزة سامسونج المنزلية الذكية، فيما ينتظر أن تكشف الشركة عن هاتفها جلاكسي نوت 9 في النصف الثاني من 2018 وتحديدا في شهر أغسطس
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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