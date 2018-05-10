أطلقت إنستجرام ميزة جديدة ضمن الملصقات في القصة، حيث قدمت شريط تمرير "سلايدر" للإيموجي يجعل المتابعين يقومون بتقييم اللحظات المختلفة ضمن القصة للإجابة عن السؤال الذي تحتويه.

وللتوضيح أكثر، فإن المستخدم عندما يقوم بالتقاط صورة ما وإضافتها للقصة لمعرفة رأي أصدقاءه، سيكون بمقدور أصدقاءه تقييم اللحظة نسبياً. فمثلا لو قام شخص بتصوير وجبة طعام ووضع سؤالاً عليها "ما رأيكم بهذه الوجبة؟"، فإن المتابِعين سيكون بمقدورهم تقييم الصورة على أساس نسبي من خلال الخاصية الجديدة " Emoji Slider".

ولإضافة هذه الخاصية إلى الصور في القصة، بإمكانكم اختيار الملصق "ستيكر" الخاص بها من مجموعة الملصقات المتوفرة في التطبيق، حيث تقع أسفل مُلصق درجة الحرارة.