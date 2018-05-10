أطلقت إنستجرام ميزة جديدة ضمن الملصقات في القصة، حيث قدمت شريط تمرير "سلايدر" للإيموجي يجعل المتابعين يقومون بتقييم اللحظات المختلفة ضمن القصة للإجابة عن السؤال الذي تحتويه.
وللتوضيح أكثر، فإن المستخدم عندما يقوم بالتقاط صورة ما وإضافتها للقصة لمعرفة رأي أصدقاءه، سيكون بمقدور أصدقاءه تقييم اللحظة نسبياً. فمثلا لو قام شخص بتصوير وجبة طعام ووضع سؤالاً عليها "ما رأيكم بهذه الوجبة؟"، فإن المتابِعين سيكون بمقدورهم تقييم الصورة على أساس نسبي من خلال الخاصية الجديدة " Emoji Slider".
ولإضافة هذه الخاصية إلى الصور في القصة، بإمكانكم اختيار الملصق "ستيكر" الخاص بها من مجموعة الملصقات المتوفرة في التطبيق، حيث تقع أسفل مُلصق درجة الحرارة.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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