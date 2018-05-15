تستعد مايكروسوفت للكشف عن هاتف قابل للطي يضم ثلاث شاشات، وقامت بطلب براءة اختراع جديدة، بحس ما نشره موقع phonearena الهندي.

فيوجد شاشتي عرض كبيرتين على جانبي الجهاز، فيما يتواجد في المنتصف شاشة صغيرة للغاية، حيث يتم طي الجهاز، والتي يمكنها عرض بعض المعلومات المحددة مثل الوقت وأزرار التحكم الافتراضية، والرسائل والتنبيهات والمكالمات.

ووفقًا لطلب براءة الاختراع فتعتمد المعلومات الموجودة على الشاشة الثالثة على حالة "المفصل" بمعنى آخر، فإن ما سيراه المستخدم على شاشة المفصل يعتمد على ما إذا كان لديك الجهاز مفتوحًا بالكامل في وضع الجهاز اللوحي، أو وضع الهاتف، أو فتحه في وضع يشبه الكتاب.

وكانت مايكروسوفت قد قدمت طلب براءة الاختراع في الأصل في 9 نوفمبر، تحت عنوان "جهاز يحتوي على منطقة شاشة على مفصل مقترن بمناطق شاشة أخرى"، مقدم الطلب هو Microsoft Technology Licensing، LLC.