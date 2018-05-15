تستعد مايكروسوفت للكشف عن هاتف قابل للطي يضم ثلاث شاشات، وقامت بطلب براءة اختراع جديدة، بحس ما نشره موقع phonearena الهندي.
فيوجد شاشتي عرض كبيرتين على جانبي الجهاز، فيما يتواجد في المنتصف شاشة صغيرة للغاية، حيث يتم طي الجهاز، والتي يمكنها عرض بعض المعلومات المحددة مثل الوقت وأزرار التحكم الافتراضية، والرسائل والتنبيهات والمكالمات.
ووفقًا لطلب براءة الاختراع فتعتمد المعلومات الموجودة على الشاشة الثالثة على حالة "المفصل" بمعنى آخر، فإن ما سيراه المستخدم على شاشة المفصل يعتمد على ما إذا كان لديك الجهاز مفتوحًا بالكامل في وضع الجهاز اللوحي، أو وضع الهاتف، أو فتحه في وضع يشبه الكتاب.
وكانت مايكروسوفت قد قدمت طلب براءة الاختراع في الأصل في 9 نوفمبر، تحت عنوان "جهاز يحتوي على منطقة شاشة على مفصل مقترن بمناطق شاشة أخرى"، مقدم الطلب هو Microsoft Technology Licensing، LLC.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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