جلاكسي نوت 9 ينطلق رسميًا في هذا الموعد

تستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتف جلاكسي نوت 9 المنتظر نهاية يوليو المقبل، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.
وستقوم سامسونج رسميا بإزاحة الستار عن Galaxy Note 9 قبل شهر من الموعد المعتاد، خاصة أنها اعتادت كل عام على طرح هاتف رائد منتصف أغسطس، وهو الأمر الذى من شأنه إعطاء سامسونج المزيد من الوقت لحصول هواتفها على الانتشار خاصة أن شركة أبل تطرح هواتفها في شهر سبتمبر.
كما تستعد "سامسونج" لإطلاق هاتفها جلاكسي S10 في شهر يناير وذلك على أمل تحقيق أقصى إمكانات مبيعات الجهاز خلال بقية عام 2019.
وستقوم في فبراير المقبل بطرح أول هاتف قابل للطي، إلا أنه حتى الآن لم تعلق شركة سامسونج على هذا الأمر أو على موعد إطلاق هذه المنتجات.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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