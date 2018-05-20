جلاكسي نوت 9 ينطلق رسميًا في هذا الموعد

تستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتف جلاكسي نوت 9 المنتظر نهاية يوليو المقبل، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

وستقوم سامسونج رسميا بإزاحة الستار عن Galaxy Note 9 قبل شهر من الموعد المعتاد، خاصة أنها اعتادت كل عام على طرح هاتف رائد منتصف أغسطس، وهو الأمر الذى من شأنه إعطاء سامسونج المزيد من الوقت لحصول هواتفها على الانتشار خاصة أن شركة أبل تطرح هواتفها في شهر سبتمبر.

كما تستعد "سامسونج" لإطلاق هاتفها جلاكسي S10 في شهر يناير وذلك على أمل تحقيق أقصى إمكانات مبيعات الجهاز خلال بقية عام 2019.

وستقوم في فبراير المقبل بطرح أول هاتف قابل للطي، إلا أنه حتى الآن لم تعلق شركة سامسونج على هذا الأمر أو على موعد إطلاق هذه المنتجات.