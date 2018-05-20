يأتي الهاتف بكاميرتين خلفيتين إحداهما بدقة 16 ميجابكسل والثانية بدقة 24 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتقول شركة هواوي إنها تستطيع التعرف على أكثر من 500 نمط عبر 22 فئة في الوقت الفعلي بفضل وحدة المعالجة العصبية NPU المدمجة في المعالج كيرين 970، فعلى سبيل المثال يمكن أن تحدد الخطوط العريضة للكائنات والأشخاص لمساعدتها في تحسين الصور للوضوح مع دعم ميزة تقسيم الصور الدلالية والتي تسمح بفصل كائنات متعددة في صورة واحدة لتحسين كل عنصر من عناصر المشهد وجعلها تبدو وكأنها تم التقاطها بواسطة مصور محترف أو كاميرا رقمية DSLR.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 24 ميجابيكسل مُدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI 2.0 والتي ستكون الكاميرا الأكثر أهمية للكثير وخاصة لمحبي صور السيلفي. كما أنها تدعم تقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه ويمكنها تحسين تفاصيل الوجه، فضلاً عن توفير تأثيرات إضاءة الاستوديو المختلفة.

الشاشة

يأتي هونر 10 بشاشة عالية الوضوح قياسها 5.84 إنش، بدقة +FHD أو 2280×1080 بكسل بكثافة 432 بكسل لكل إنش، وتشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية من الهاتف، على عكس هاتف هواوي بي 20 يحمل الهاتف منفذ تقليدي للسماعات بمقاس 3.5 ميلليمتر إلى جانب منفذ USB-C على الجهة السفلى، لكنه لا يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار.

ويحمل الهاتف بطارية قدرتها 3400 ميللي أمبير/ساعة مع دعم ميزة الشحن السريع.

بالنسبة للأسعار

أعلنت الشركة خلال الحدث عن تسعير الهاتف في المملكة المتحدة فقط. حيث ستكلف النسخة التي تعمل بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت 399.9 جنيه استرليني أي ما يعادل تقريباً 540 دولار، أما النسخة ذات ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت فسيكون سعرها 499.9 جنيه استرليني أي ما يعادل تقريباً 640 دولار.

مما يجعله يأتي بأسعار معقولة عن هاتفي هواوي بي 20 أو هواوي بي 20 برو ، اللذان يكلفان 850 دولار و 1100 دولار على التوالي.

سيتوفر هاتف هونر 10 بأربعة ألوان هما: الأزرق والأخضر والأسود والرمادي، وسيبدأ بيعه خلال المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت من اليوم.