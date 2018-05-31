تعرف على مواصفات هواتف شاومي الجديدة

أعلنت شاومي عن ثلاثة نسخة مختلفة، هما Mi 8 و Explorer Edition ونسخة SE الصغيرة.

ويأتي هاتف Mi 8 مع شاشة بقياس 6.21 بوصة بدقة 2248×1080 من نوع سوبر أموليد من سامسونج مع أبعاد 18:7:9 على غير العادة وحساس بصمة مدمج بالشاشة، كما تحمل الشاشة نتوء بالأعلى يحتوي على مستشعر الضوء وكاميرا أمامية وميكروفون.

ويحتوي الهاتف على معالج كوالكوم سنابدراغون 845 مع معالج روسومات ادرينو 630، بجانب احتوائه على ذاكرة رام بحجم 6 جيجا بايت وخيارات لمساحة التخزين الداخلية من 64 جيجا – 256 جيجا.

أما بخصوص الكاميرا، فالهاتف يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل تدعم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور الشخصية، فيما يجلب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل لكلا العدستين، وهذا الرقم لا يُستهان به، حيث حققت الكاميرا 105 درجات على مقياس موقع DxOMark في التقاط الصور.

وبخصوص هاتف Explorer Edition فإن أغلب المواصفات تتشابه مع الهاتف السابق، إلا أنه يأتي بزجاج حماية شفاف في الخلف يُمكِّن المستخدمين من رؤية محتويات الهاتف بشكل مميز، كما أن الهاتف يأتي بتقنية 3D للتعرف على الوجه وفك القفل لأول مرة في عالم أندرويد فيما حمل الهاتف السابق تقنية التعرف على الوجه لفك القفل.

يُذكر أن الهاتفين يأتيان مع تقنية GPS مزدوجة لتحديد المكان بدقة أكبر ولأول مرة في الهواتف، وتأتي النسخة العادية من الهاتف مع بطارية 3400 ملي أمبير / ساعة، فيما تأتي نسخة Explorer Edition مع بطارية 3000 ملي أمبير / الساعة، وكلاهما يدعمان الشحن السريع 4.0.

أما بالحديث عن الهاتف الأصغر SE، فإنه يأتي مع مواصفات أقل لتخفيض سعره بشكل كبير مع شاشة من نفس النوع لكن بقياس 5.88 بوصة. ويتمحور الاختلاف الأساسي حول جلبه معالج سنابدراغون الجديد 710 بديلاً لمعالج 845 الموجود في النسخ الأفضل، كما يأتي مع معالج رسومات أدرينو 616، وخيارين من الرام (4،6) مع مساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

وبخصوص الكاميرا، فإن الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل، في الجهة الأخرى كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل. ويأتي الهاتف مع بطارية بحجم 3120 ملي أمبير / ساعة.

وسيكون سعر الهواتف حوالي 420$ للنسخة العادية، فيما سيكون حوالي 580$ لنسخة Explorer Edition، أما الهاتف الأصغر SE فسيكون سعره حوالي 208$.