كيف تستفيد من عرض استبدال بطارية الآيفون بـ 29 دولارا من أبل

من الآن وحتى نهاية العام، يمكنك استبدال البطارية القديمة بهاتفك الأيفون، ابتداء من أيفون 6 وما بعده بسعر 29 دولارا فقط، وهو ما يعنى توفير حوالى 63% أو ما يعادل 50 دولار من تكلفة تغيير الشاشة التى تبلغ 79 دولارا فى المعتاد.
وإذا لم يقم المستخدم بتغيير البطارية الموجودة بهاتفه الأيفون، سيلاحظ المستخدم بطء فى أداء وحدة المعالج المركزية على الهاتف لمنع البطارية الضعيفة من إيقاف تشغيل الهاتف بأكمله، ولمن يرغب فى الحصول على هذا العرض يجب اتباع التالى:
- أسرع طريقة لاستبدال البطارية على أيفون من خلال الذهاب إلى أقرب متجر أبل Apple Store من المستخدم، أو يمكن للمستخدم الدخول إلى موقع getsupport.apple.com الخاص بدعم أبل وتحديد موعد الزيارة وتغيير البطارية.
-أما للمستخدمين الذين يعيشون فى مناطق بعيدة عن متجر أبل، فيمكنهم إرسال هواتفهم إلى أبل لاستبدال البطارية ثم الحصول عليها مرة أخرى، إلا أن هذا الأمر سيستغرق المزيد من الوقت، حيث يمكن ذلك من خلال الدخول إلى getsupport.apple.com أيضا، للوصول للدعم وتغيير البطارية، مع ملاحظة ان المستخدم سيكون بحاجة Apple ID والرقم السرى، فيما تحذر شركة أبل أن عملية الإصلاح قد تستغرق 5 أيام أو أكثر.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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