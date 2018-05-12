أعلنت لينوفو عن ثلاثة حواسب محمولة من سلسلة IdeaPad تعمل بنظام ويندوز 10 وتتميز بخياراتها الرخيصة التي تبدأ من 250 دولار فقط.

IdeaPad 330

يعتبر الأرخص ضمن الخيارات الثلاثة ويبدأ سعره من 250 دولار ويتوفر بثلاثة قياسات من الشاشة 14-15-17 بوصة وبمستويات مختلفة من الدقة تبدأ من العالية وتصل إلى الدقة الكاملة ويرتفع السعر مع زيادة المواصفات إلى 350 و 500 دولار على التوالي حسب الحجم والدقة.

وتتوفر عدة خيارات من المعالجات تصل حتى الجيل الثامن من Core i7 مع ذواكر عشوائية تبدأ من 4 وتصل إلى 16 جيجابايت مع ذواكر تخزينية 128 أو 256 جيجابايت SSD مع 1 تيرابايت HDD.

وأيضاً تتوفر خيارات ببطاقات شاشة خارجية بعدة طرازات مثل GeForce MX110, MX130, MX150, و GTX 1050 من انفيديا، وكذلك خيارات واسعة من البطارية تبدأ من 4.5 ساعة عمل وحتى 8 ساعات عمل.

أخيراً يتوفر الحاسب بألوان الرمادي - الأسود - الأخضر - الأزرق - الأبيض

IdeaPad 330S

يتميز بسماكته الأقل من السابق ويبدأ سعره من 450 دولار ويتوفر بقياسي 14 و 15 بوصة من الدقة الكاملة. وبشكل عام تتشابه مواصفاته مع سابقه لكنه يتميز أيضاَ بتقنية الشحن السريع حيث تعطيك أداء ساعتي عمل بشحنه لمدة 15 دقيقة.

IdeaPad 530S

الأخف والأنحف بين الثلاثة والأغلى سعراً وبمواصفات خاصة مثل دقة الشاشة الفائقة 2540*1440 بوصة للقياس 14 بوصة و الدقة الكاملة للقياس الأكبر 15 بوصة مع درجة حركة أكبر حتى 180 درجة.

يتميز الحاسب بسماعات Harman وتقنيات دولبي المحيطية وأيضاً الشحن السريع وبالرغم من شاشته ذات الدقة الفائقة لكن بطاريته تتيح 8 ساعات عمل. مع خيارين من بطاقات الرسوميات الخارجية MX130 أو MX150

يتوفر الحاسب بسعر 800 و 850 دولار على التوالي حسب الحجم.

الجدير بالذكر أن كل الحواسب الثلاثة تحمل منافذ USB-C و USB-A وقارئ بطاقات ذاكرة خارجية