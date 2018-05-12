اعتزمت بلاك بيري إطلاق النسخة التجريبية الأولى من موقع BBM Desktop، والذي سيكون مخصصا لتطبيق التراسل الفورى التابع لها BBM، ليتيح للمستخدمين فتح تطبيق الدردشة على الكمبيوتر بشكل مشابه لما تفعله واتس آب على نسخة التطبيق على الويب، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.

وجاءت هذه الخطوة من قبل الشركة بعد ابتعاد الكثير من المستخدمين عن التطبيق، والاعتماد على بدائل أخرى مثل واتس آب وتليجرام، مع ملاحظة أن هذه الميزة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي منصة أندرويد فقط في الوقت الحالي، لكن ربما قد تطلقها الشركة قريبا لمزيد من المستخدمين.

وتشبه الميزة طريقة استخدام "واتس آب"، حيث يظهر للمستخدم كود يقوم بمسحه من داخل التطبيق في هاتفه ليبدأ الدردشة عبر الكمبيوتر، والاتصال بأي جهة اتصال لديه، ومن المنتظر أن تصل هذه الميزة لعدد من المستخدمين على أن تتوسع الشركة فيها لحال الأيام المقبلة.