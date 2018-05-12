اعتزمت بلاك بيري إطلاق النسخة التجريبية الأولى من موقع BBM Desktop، والذي سيكون مخصصا لتطبيق التراسل الفورى التابع لها BBM، ليتيح للمستخدمين فتح تطبيق الدردشة على الكمبيوتر بشكل مشابه لما تفعله واتس آب على نسخة التطبيق على الويب، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.
وجاءت هذه الخطوة من قبل الشركة بعد ابتعاد الكثير من المستخدمين عن التطبيق، والاعتماد على بدائل أخرى مثل واتس آب وتليجرام، مع ملاحظة أن هذه الميزة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي منصة أندرويد فقط في الوقت الحالي، لكن ربما قد تطلقها الشركة قريبا لمزيد من المستخدمين.
وتشبه الميزة طريقة استخدام "واتس آب"، حيث يظهر للمستخدم كود يقوم بمسحه من داخل التطبيق في هاتفه ليبدأ الدردشة عبر الكمبيوتر، والاتصال بأي جهة اتصال لديه، ومن المنتظر أن تصل هذه الميزة لعدد من المستخدمين على أن تتوسع الشركة فيها لحال الأيام المقبلة.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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