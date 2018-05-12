أسابيع قليلة تفصل العالم عن "جوجل لينس"، فقد أعلنت شركة "جوجل" عن اقتراب طرحه، حيث ستدمج في 10 كاميرات مختلفة لأجهزة أندرويد بما فيها بيكسل 2 وأجهزة إل جي 7 ثين كيو، وهواتف إل جي وموتورولا وشاومي وسوني ونوكيا وون بلس وأسوس.

أبرز مميزات الإصدار الجديد:

1- ميزة التحديد الذكي للنص

- ستتيح لك التوصيل بين الكلمات التي تراها والأجوبة التي تحتاج إليها.

- ونسخ ولصق نص من العالم الواقعي مثل الوصفات أو أكواد بطاقات الهدايا، أو كلمات مرور الواي فاي.

- وإذا كنت في مطعم وترى إسم طبق لا تعرفه، ببساطة وجه جوجل لينس نحو اسم الطبق لتعرض لك صورة هذا الطبق وتعطيك فكرة أفضل عنه.

2- ميزة مطابقة الأشياء

أصبحت تدعم ميزة مطابقة الأشياء التي تمدك بمعلومات حول العناصر المشابه للعنصر الذي تبحث عنه، فعلى سبيل المثال إذا لفت انتباهك قطعة من الملابس أو عنصر ديكور في المنزل فيمكنك فتح Lens للحصول على معلومات حول هذا العنصر المحدد، ولن تشاهد فقط مراجعات لهذا العنصر ولكن أيضًا توصيات لعناصر مشابهة للعنصر المحدد.

3- دعم الحصول على المزيد من المعلومات لحظيًا باستخدام الكاميرا فقط

تحلل ما تراه الكاميرا حتى قبل الضغط على زر الكاميرا لالتقاط الصورة، فإذا قمت بتوجيه الكاميرا إلى ملصق لأغنية موسيقية، فيمكن لـ Google Lens أيضًا أن تعمل على تشغيله، وإن شاهدت غلاف كتاب يمكنك فقط توجيه الكاميرا إليه لتحصل على معلومات فورية عنه وروابط شرائه أيضًا، والأمر ذاته ينطبق على كل المنتجات الأخرى.

وتقول جوجل إن ذلك يتم من خلال التعلم الآلي المتطور باستخدام كل من الذكاء الاصطناعي على الجهاز وأجهزة TPU السحابية، لتحديد مليارات الكلمات والعبارات والأماكن والأشياء في ثانية واحدة.

أصوات جديدة تُضاف لمساعد غوغل منها جون ليغندأعلنت شركة غوغل أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من الاختيار من بين 6 أصوات جديدة في مساعد جوجل، بما في ذلك صوت John Legend، ويتم تشغيل هذه الأصوات الجديدة بواسطة WaveNet، وهي عبارة عن مركب صوتي قائم على الذكاء الإصطناعي.

تتيح WaveNet لمساعد جوجل محاكاة المفردات بالكامل دون الحاجة إلى الكثير من التسجيلات البشرية الفعلية، حيث سيسمح هذا لهم بتحويل الأصوات الشعبية بسهولة أكبر، مثل John Legend، وربما آخرين في المستقبل، بدلًا من صوت الروبوت التجريبي القياسي.

كيفية التفعيل

1- افتح تطبيق مساعد غوغل على جهاز أندرويد أو آي أو إس.

2- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3- انتقل إلى الإعدادات ثم التفضيلات ثم مساعد الصوت.

4- اختر من بين جميع الأصوات الثمانية المتاحة حاليًا ويمكنك معاينة كل صوت منها عن طريق النقر على رمز مكبر الصوت على يسار كل خيار.