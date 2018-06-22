أعلنت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت عن إطلاق تحديث لتطبيق "Microsoft Launcher" على نظام التشغيل آندرويد، والذي حمل معه بعض المميزات الجديده للمستخدمين.

التحديث الجديد جلب معه ميزة البحث المرئي من خلال الكاميرا على محرك بحث بينج الافتراضي داخل Microsoft Launcher، حيث يمكن الآن للمستخدمين استخدام زر الكاميرا داخل مربع البحث، والتقاط صورة وسيقوم بينج من خلال قدرات الذكاء الجديدة المتطورة بإعطائك تفاصيل وخيارات البحث التي توافق الصورة الملتقطة.

ومن خلال تجربتي البسيطة والسريعة لميزة البحث المرئي من خلال الكاميرا استطاع محرك Bing مثلا التعرف على لوحة المفاتيح وإعطائي خيارات تخص هذا الأمر، بالإضافة إلى أخذ صورة لبعض التدوينات وقام المحرك أيضاً بإعطائي بعض التفاصيل عن مواقع تختص بهذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي نظام التشغيل IOS سيحصلون على هذه الميزة من خلال تحميل تطبيق Microsoft Edge، كونه شركة آبل لا توفر تطبيق Microsoft Launcher ضمن منصتها.