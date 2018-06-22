أعلنت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت عن إطلاق تحديث لتطبيق "Microsoft Launcher" على نظام التشغيل آندرويد، والذي حمل معه بعض المميزات الجديده للمستخدمين.
التحديث الجديد جلب معه ميزة البحث المرئي من خلال الكاميرا على محرك بحث بينج الافتراضي داخل Microsoft Launcher، حيث يمكن الآن للمستخدمين استخدام زر الكاميرا داخل مربع البحث، والتقاط صورة وسيقوم بينج من خلال قدرات الذكاء الجديدة المتطورة بإعطائك تفاصيل وخيارات البحث التي توافق الصورة الملتقطة.
ومن خلال تجربتي البسيطة والسريعة لميزة البحث المرئي من خلال الكاميرا استطاع محرك Bing مثلا التعرف على لوحة المفاتيح وإعطائي خيارات تخص هذا الأمر، بالإضافة إلى أخذ صورة لبعض التدوينات وقام المحرك أيضاً بإعطائي بعض التفاصيل عن مواقع تختص بهذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي نظام التشغيل IOS سيحصلون على هذه الميزة من خلال تحميل تطبيق Microsoft Edge، كونه شركة آبل لا توفر تطبيق Microsoft Launcher ضمن منصتها.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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