سامسونج تسعى لتعزيز جلاكسي s10 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات

وفقًا لتسريب جديد، كشفت شركة "سامسونج" عن ميزة جديدة تجلبها لهاتفها الرائد جلاكسي S10، فهي تسعى لتعزيز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، إضافة إلى جهاز استشعار ثلاثي الأبعاد، بحسب موقع هندي شهير.

وستتيح الكاميرات الخلفية الثلاثية للمستخدمين التقاط صور مميزة بشكل كبير، وكانت شركة هواوى قد استخدمت عدسة Leica لضبط الكاميرات الخلفية الثلاثية.

كما يقال إن شركة أبل تخطط للقيام ببرنامج رائد فى عام 2019، والذى يطلق عليه اسم iPhone X Plus، ومن المتوقع أن يأتى بثلاث عدسات للكاميرا فى الخلف.

ومع وجود الكاميرات الخلفية الثلاثية على هاتف سامسونج، فستحصل الشركات الفرعية التابعة للشركة، بما في ذلك شركة Samsung Electro-Mechanics، على أرباح ضخمة، لكن رغم ذلك لا توجد الكثير من المعلومات حول مواصفات الكاميرا، وكذلك مواصفات الهاتف الرائد، لكن يقال إن هاتف جلاكسي S10 سيحتوى على بصمة بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة من شركة كوالكوم.