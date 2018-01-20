الاتحاد الأوروبى يفتح ملف ضرائب أبل بعد إعلانها دعم الاقتصاد الأميركى

رد منظمو الاتحاد الأوروبى بهدوء على خطوة شركة أبل الخاصة بإعادة مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة، قائلين إنه لم يتغير شيء فى الضرائب التى تدفعها "أبل" إلى أيرلندا.

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة قالت يوم الأربعاء الماضى إنها ستدعم الاقتصاد الأمريكى بحوالى 350 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، ويأتى هذا التحويل بعد أن ألغى الكونجرس قواعد الضرائب التى دفعت الشركات فى السابق بوضع أموالهم خارج الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوربية ردا على الأسئلة التى وصلت إليها عبر البريد الإلكترونى، إن على مدى سنوات عديدة سمحت الأحكام الضريبية الصادرة عن أيرلندا لشركة أبل بدفع ضرائب أقل على الارباح المسجلة فى ايرلندا من الشركات الأخرى، وهذا أعطى أبل ميزة غير مشروعة، وفقا لتقرير من "بلومبرج".

من الجدير بالذكر أن تأخر أيرلندا فى تحصيل نحو 13 مليار يورو من أبل أثار بالفعل غضب مفوض المنافسة فى الاتحاد الأوروبى "مارغريث فيستاجر"، ودفع إلى أخذ الاتحاد الأوروبى الحكومة الأيرلندية إلى المحكمة بسبب فشلها فى استرداد الأموال، وقال رئيس الوزراء الأيرلندى "ليو فارادكار" إنه سيبدأ فى تحصيل فاتورة الضرائب فى الربع الثانى.