أطلقت شركة صناعة السيارات "فورد" خدمة جديدة تعرف بـ GoRide service والتى توفر وسائل نقل غير طارئة للمرضى الذين قد يواجهون صعوبات فى الوصول إلى وجهاتهم فى الوقت المحدد، وتشبه ما توفره بالفعل كل من "أوبر" و"ليفت" فى بعض من الدول.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، يمكن لمقدمى خدمات الرعاية الصحية الاستفادة من خدمة فورد الجديدة لحجز رحلات للمرضى فى عرباتها، والتى يمكنها أن تتضمن المعدات التى يمكنها التعامل مع الاحتياجات الخاصة، بما فى ذلك الكراسى المتحركة.
وفى الوقت الحالى، يخدم اسطول GoRide التابع لفورد شبكة الرعاية الصحية Beaumont Health بولاية ميشيغان الأمريكية، إلا أنه لا يوجد ذكر لخطط التغطية الإضافية لمزيد من المناطق فى الوقت الراهن.
ويمكن لـ GoRide أن تكون جزءًا هامًا من قائمة خدمات النقل المتنامية دائمًا لدى فورد، بينما تواجه شركات Uber وLyft العديد من الدعاوى القضائية بسبب الشكاوى من أنها لا تستوعب بشكل صحيح الركاب ذوى الإعاقات، سواء كان ذلك بسبب عدم وجود سيارات أو سائقى سيارات الذين يتجنبون العملاء ذوى الاحتياجات الخاصة.
GMT 21:56 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانفيس بوك تختبر ميزة جديدة لنشر الفيديوهات المسجلة كبث مباشر
GMT 21:50 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانجوجل تحذف إضافات حجب إعلانات تتجسس على المستخدمين من متجر "كروم"
GMT 04:53 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانبطارية هاتف جديدة تتلافى "العيب الأخطر"
GMT 00:19 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانالهاتف "Xiaomi Mi 6X" سيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة
GMT 00:17 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف على أفضل 10 أفلام مستوحاة من ألعاب الفيديو
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
أرسل تعليقك