أطلقت شركة صناعة السيارات "فورد" خدمة جديدة تعرف بـ GoRide service والتى توفر وسائل نقل غير طارئة للمرضى الذين قد يواجهون صعوبات فى الوصول إلى وجهاتهم فى الوقت المحدد، وتشبه ما توفره بالفعل كل من "أوبر" و"ليفت" فى بعض من الدول.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، يمكن لمقدمى خدمات الرعاية الصحية الاستفادة من خدمة فورد الجديدة لحجز رحلات للمرضى فى عرباتها، والتى يمكنها أن تتضمن المعدات التى يمكنها التعامل مع الاحتياجات الخاصة، بما فى ذلك الكراسى المتحركة.

وفى الوقت الحالى، يخدم اسطول GoRide التابع لفورد شبكة الرعاية الصحية Beaumont Health بولاية ميشيغان الأمريكية، إلا أنه لا يوجد ذكر لخطط التغطية الإضافية لمزيد من المناطق فى الوقت الراهن.

ويمكن لـ GoRide أن تكون جزءًا هامًا من قائمة خدمات النقل المتنامية دائمًا لدى فورد، بينما تواجه شركات Uber وLyft العديد من الدعاوى القضائية بسبب الشكاوى من أنها لا تستوعب بشكل صحيح الركاب ذوى الإعاقات، سواء كان ذلك بسبب عدم وجود سيارات أو سائقى سيارات الذين يتجنبون العملاء ذوى الاحتياجات الخاصة.