نيويورك تايمز تعلن وقف تطبيقها على بلاك بيرى ابتداء من يناير المقبل

إذا كنت تستمتع بقراءة صحيفة نيويورك تايمز من خلال تطبيق بلاك بيرى 10، عليك الاستعداد للتبديل إلى موقع الهاتف الخاص بالصحيفة ابتداء من يناير المقبل، إذ أعلنت الصحيفة الأمريكية عن وقف دعم تطبيق بلاك بيرى 10.

وقالت الصحيفة فى بيانها: القراء الأعزاء ابتداء من يناير، فإن نيويورك تايمز لم تعد تدعم تطبيق نيويورك تايمز للبلاك بيرى، ويمكنك الوصول إلى تجربة نيويورك تايمز الأكثر اكتمالا من خلال موقع الهاتف (mobile.nytimes.com) من متصفح هاتفك".

وأضافت الصحيفة: "ويشمل الموقع الجديد المخصص للهواتف الذكية نفس المحتوى والأقسام مثل تطبيق بلاك بيرى، بالإضافة إلى أنه يحتوى على صفحة رئيسية أحدث وأكثر تفاعلية، ويمكن لجميع قراء نيويورك تايمز ومستخدمى خدمة التوصيل إلى المنازل والمشتركين الرقميين إمكانية الوصول غير المحدود إلى كل من مواقع المحمول وسطح المكتب، وسيواصل غير المشتركين فى الحصول على عدد من المواد المجانية فى الشهر، شكرا لكم قراء نيويورك تايمز".

وكما هو موضح بالإعلان، فإن موقع الهاتف يحتوى على نفس المحتوى والأقسام مثل التطبيق، لذلك بدلا من إطلاق التطبيق الآن، سيكون عليك فقط تحميل المتصفح، إذا كنت تستخدم هاتف بلاكبيرى يعمل بنظام التشغيل أندرويد مثل بلاكبيرى Keyone أو بلاكبيرى موشن، فإنك لا تتأثر بهذا الإعلان لأنها تستفيد من تطبيق أندرويد.