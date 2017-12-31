نيويورك تايمز تعلن وقف تطبيقها على بلاك بيرى ابتداء من يناير المقبل

إذا كنت تستمتع بقراءة صحيفة نيويورك تايمز من خلال تطبيق بلاك بيرى 10، عليك الاستعداد للتبديل إلى موقع الهاتف الخاص بالصحيفة ابتداء من يناير المقبل، إذ أعلنت الصحيفة الأمريكية عن وقف دعم تطبيق بلاك بيرى 10.
وقالت الصحيفة فى بيانها: القراء الأعزاء ابتداء من يناير، فإن نيويورك تايمز لم تعد تدعم تطبيق نيويورك تايمز للبلاك بيرى، ويمكنك الوصول إلى تجربة نيويورك تايمز الأكثر اكتمالا من خلال موقع الهاتف (mobile.nytimes.com) من متصفح هاتفك".
وأضافت الصحيفة: "ويشمل الموقع الجديد المخصص للهواتف الذكية نفس المحتوى والأقسام مثل تطبيق بلاك بيرى، بالإضافة إلى أنه يحتوى على صفحة رئيسية أحدث وأكثر تفاعلية، ويمكن لجميع قراء نيويورك تايمز ومستخدمى خدمة التوصيل إلى المنازل والمشتركين الرقميين إمكانية الوصول غير المحدود إلى كل من مواقع المحمول وسطح المكتب، وسيواصل غير المشتركين فى الحصول على عدد من المواد المجانية فى الشهر، شكرا لكم قراء نيويورك تايمز".
وكما هو موضح بالإعلان، فإن موقع الهاتف يحتوى على نفس المحتوى والأقسام مثل التطبيق، لذلك بدلا من إطلاق التطبيق الآن، سيكون عليك فقط تحميل المتصفح، إذا كنت تستخدم هاتف بلاكبيرى يعمل بنظام التشغيل أندرويد مثل بلاكبيرى Keyone أو بلاكبيرى موشن، فإنك لا تتأثر بهذا الإعلان لأنها تستفيد من تطبيق أندرويد.
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بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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