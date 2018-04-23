ون بلس كشفت الفترة السابقة عن بعض مواصفات هاتف OnePlus 6 مثل إنه سيأتي بمعالج Snapdragon 845 وسيكون هناك نسخة برامات بحجم 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت وكذلك ذكرت أن الهاتف سيأتي بنوتش.
واليوم ون بلس أعلنت أن هاتف OnePlus 6 سيأتي بتصميم زجاجي وجهته الخلفية ستكون منحنية بعض الشئ من على الأطراف وكذلك نشرت الشركة صورة للجزء السفلي من الهاتف من الجهة الخلفية وهو الموجود بالأعلى.
أيضاً واضح من الصورة أن ون بلس لديها النية لتوفير لون جديد نراه لأول مرة في هواتفها مع هاتف OnePlus 6 ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي سنرى فيها رائد ون بلس يأتي بتصميم زجاجي ولكنها ليست المرة الأولى للشركة أن تقدم فيها هاتف بتصميم زجاجي حيث قدمت هاتفها المتوسط OnePlus X.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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