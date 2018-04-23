ون بلس كشفت الفترة السابقة عن بعض مواصفات هاتف OnePlus 6 مثل إنه سيأتي بمعالج Snapdragon 845 وسيكون هناك نسخة برامات بحجم 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت وكذلك ذكرت أن الهاتف سيأتي بنوتش.

واليوم ون بلس أعلنت أن هاتف OnePlus 6 سيأتي بتصميم زجاجي وجهته الخلفية ستكون منحنية بعض الشئ من على الأطراف وكذلك نشرت الشركة صورة للجزء السفلي من الهاتف من الجهة الخلفية وهو الموجود بالأعلى.

أيضاً واضح من الصورة أن ون بلس لديها النية لتوفير لون جديد نراه لأول مرة في هواتفها مع هاتف OnePlus 6 ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي سنرى فيها رائد ون بلس يأتي بتصميم زجاجي ولكنها ليست المرة الأولى للشركة أن تقدم فيها هاتف بتصميم زجاجي حيث قدمت هاتفها المتوسط OnePlus X.