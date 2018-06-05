إل جي تكشف عن أجهزة تلفاز أوليد 2018 الجديدة في الإمارات

كشفت إل جي عن تشكيلتها الجديدة من أجهزة تلفاز أوليد 2018، في معرضها الذي تقيمه في مول الإمارات في دبي، لتقدم للمستهلكين الفرصة للاطلاع عن قرب للمرة الأولى على تلك الأجهزة الأنيقة فائقة النحافة والغنية بالمزايا والتقنيات المتقدمة التي ترتقي بمستويات الترفيه في أي منزل تحل فيه.

وتبرز على رأس تلك المزايا جودة الصورة التي تولدها بالاعتماد على معالجات ألفا 9 الحصرية المتقدمة من إل جي، فترسم الصور بتفاصيل مذهلة وتنتج اللون الأسود الحقيقي وتولد الألوان بدقة لا تكاد تفرقها عن الواقع، حضر حدث إطلاق أجهزة التلفاز عدد من خبراء شركة دولبي أيضًا، لإبراز المزايا المتقدمة لتقنيتي دولبي فيجن ودولبي آتومس الموجودتان في تشكيلة أجهزة تلفاز إل جي أوليد 2018، فهما تقدمان تجربة مشاهدة سينمائية منزلية لا تضاهى.

وقال يونغ جوين تشوي، رئيس إل جي إلكترونيكس الخليج: "نفخر كثيرًا بإطلاق تشكيلتنا الجديدة من أجهزة تلفاز أوليد فنحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل الابتكارات لعملائنا، ومنها هذه التجربة غير المسبوقة للترفيه المنزلي باستخدام تشكيلة أجهزة تلفاز أوليد 2018 الجديدة، وعلى رأسها جهاز سيجنتشر أوليد دبليو 8 النحيف إلى درجة تشبه ورق الجدران، وكل شيء في أجهزة التلفاز الجديدة -من التصميم الأنيق المتفوق إلى القدرات السمعية والبصرية المتقدمة-يؤكد التزام إل جي المستمر بريادة هذا القطاع، وخاصة مع جهاز التلفاز سيجنتشر أوليد دبليو 8 وول بيبر التي يشبه لوحة فنية ترتقي بمزايا التلفاز إلى المستوى التالي، ونحن مسرورون جدًا بوجودنا في هذا المعرض في دبي، ومتحمسون لإطلاق تشكيلتنا الجديدة لعملائنا في الخليج".

يمتاز تلفاز سيجنتشر أوليد دبليو 8 وول بيبر بتصميم مبسط مختلف تمامًا عن أجهزة التلفاز التقليدية، فحين يعلق على الجدار بشاشته الخالية من الحافة يشبه اللوحة الفنية أو ورق الجدران، وخاصة أنه يظهر اللون الأسود بصورة مثالية والألوان بدقة مذهلة، ويضاف إلى ذلك أنه يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي التي طورتها شركة إل جي لتحسين التجربة السينمائية المنزلية بتعزيز حيوية الألوان على مستوى كامل الطيف ما ينتج مشاهدة غامرة بصورة مذهلة.

تمتاز تشكيلة أجهزة التلفاز أوليد من إل جي أيضًا بأنها توفر دعمًا لجميع صيغ المدى الديناميكي العالي والتي تشمل دولبي فيجن إتش دي آر، بالإضافة إلى الصيغتين إتش دي آر 10 وإتش إل جي التي تحسن الصورة وتعالجها مشهدًا مشهدًا لإظهارها بالجودة التي يتوخاها المصورون السينمائيون.

وتتوفر حاليًا طرازات تشكيلة تلفازات إل جي أوليد 2018 بمقاسات 55 و65 و77 بوصة في المتاجر الكبرى وعبر الإنترنت ومتاجر إل جي في الإمارات العربية المتحدة بدءًا من 7999 درهمًا “B8” و8999 درهمًا “C8″، و9999 درهمًا “E8” و49999 درهمًا “LG SIGNATURE OLED TV W8”.