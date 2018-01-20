الأرقام تكشف نجاح فيس بوك وتويتر ويوتيوب فى التصدى لخطاب الكراهية

كشف تقرير حديث من الاتحاد الأوروبى عن أن شركات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب عملت بشكل سريع على إزالة خطاب الكراهية من منصاتهم، وتم استعراض أكثر من ثلثى الشكاوى فى غضون 24 ساعة من تقديمها.
وهذا الأمر يأتى بعض الضغط الكبير الذى مارسه الاتحاد الأوروبى على شركات التواصل الاجتماعى لزيادة جهودها لمكافحة انتشار المحتوى المتطرف وخطاب الكراهية على منصاتهم، وتم تهديدها بتشريعات قد تغرمها ملايين.
وسبق ووقعت مايكروسوفت و تويتر وفيس بوك و يوتيوب على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى فى مايو 2016 لمراجعة معظم الشكاوى فى غضون 24 ساعة، وتمكنت الشركات من تحقيق هذا الهدف فى81 % من الحالات، مقارنة مع 51 % فى مايو 2017، وهذا وفقا لأحدث أرقام صادرة من الاتحاد الأوروبى.
وقالت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى "فيرا جوروفا" فى وقت سابق إنها لا تريد أن ترى نسبة إزالة بنسبة 100% لان ذلك قد يؤثر على حرية التعبير، كما قالت إنها لا تؤيد التشريع كما فعلت المانيا.
من الجدير بالذكر أن المحتوى الذى يحرض على الكراهية تم العثور على نصفه تقريبا فى فيس بوك، فى حين أن 24 % وجد على موقع يوتيوب و 26% على تويتر.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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