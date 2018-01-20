مايكروسوفت تطور تقنية ذكاء اصطناعى يمكنها رسم ما يكتبه الإنسان

كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت نجحت فى تطوير أداة برمجية ذكية جديدة يمكنها رسم أى شكل يكتبه الإنسان ويشرح مواصفاته، حيث جاء هذا الكشف الجديد فى تقرير نشرته الشركة مؤخرا تكشف خلاله عن آخر ما توصلت له فى عالم الذكاء الإصطناعى.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فقال Xiaodong He، المسئول عن تطوير البرمجية الجديدة، " عند ذهاب المستخدم لمحرك بحث "بينج" وكتابة كلمة "عصفور" على سبيل المثال، سيحصل على مجموعة من الصور للعصافير، إلا أن الأداة البرمجية الجديدة تقوم برسم العصفور بنفسها نقطة بنقطة دون الاستعانة بالصور، بشرط أن يكتب المستخدم وصف هذا العصفور، ليحصل فى النهاية على نتيجة مثل التى يرغب بها.

وأشار التقرير إلى أن برمجية مايكروسوفت الجديدة يمكن أن تفتح أفاق كبيرة فى مجال التصميم ورسومات الكمبيوتر، حيث سيكون بمقدور المصممين فى المستقبل كتابة وصف لمشهد معين، ليقوم الكمبيوتر بإنشائه بشكل كامل بدون الحاجة لأى تدخل من البشر فى الرسم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأداة البرمجية الجديدة تعتمد على جزئين الأول هو شبكة لتوليد المشهد Generative Adversarial Network، والثانى خاص بتحسين دقة المشهد، وتطويره لمحاكاة العناصر الحقيقية التى يصادفها الإنسان لتظهر طبيعية قدر الإمكان.