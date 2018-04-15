محكمة نرويجية تقف فى صف مالك متجر لإصلاح هواتف أيفون ضد أبل

لا تريد شركة أبل من مستخدميها إصلاح أجهزتهم بأنفسهم دون اللجوء للشركة، وعلى الرغم من أنه يمكن لأى شخص تقريباً فتح متجر لإصلاح هواتف أندرويد، فإن فتح متجر لإصلاح أجهزة Apple يتطلب شهادة رسمية من الشركة وإتباع مجموعة صارمة من القواعد التى تحددها الشركة الأمريكية العملاقة، حتى أن شركة أبل قررت رفع دعوى قضائية ضد أحد المتاجر فى النرويج التى تصلح هواتف أيفون بشكل غير مصرح به، لكن المحكمة وقفت مع ورشة الإصلاح.