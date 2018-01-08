المحطة الصينية تيانجونج -1 لن تصطدم بالأرض ولا تشكل تهديدا

قال مهندس صينى كبير فى مجال الفضاء الفضائى اليوم الاثنين إن محطة الفضاء الصينية تيانجونج -1 لا تشكل تهديدا للسلامة، وذلك بعد أن أفادت الأنباء أن المحطة ستسقط نحو الأرض.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، تم اطلاق " تيانجونج -1" هو أول مختبر فضاء للصين أطلق فى المدار فى عام 2011 لإجراء تجارب لرسو السفن والتدوير كجزء من برنامج الفضاء الطموح الصينى الذى يهدف إلى وضع محطة دائمة فى المدار بحلول عام 2023.

وكان من المقرر إنهاء العمل بـ تيانجونج -1" فى عام 2013 ولكن الصين مددت طول مهمتها، ولكن تأخير العودة إلى الغلاف الجوى للأرض، الذى قالت الصين أنه سيحدث فى أواخر عام 2017، قد دفع بعض الخبراء إلى اقتراح أن يكون مختبر الفضاء خارج نطاق السيطرة.

وأوضح تشو كونجبنج، المهندس الصينى لصحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية المدعومة من الدولة أن المحطة الفضائية لم تكن خارجة عن السيطرة ولم تشكل خطرا على السلامة او البيئة.

وقال: "لقد كنا نراقب باستمرار تيانجونج -1 ونتوقع أن تقع فى النصف الأول من هذا العام، وستحترق عند الدخول بالغلاف الجوى وسوف تقع الحطام المتبقية فى منطقة معينة من البحر، دون تعريض السطح لأى مشكلة".