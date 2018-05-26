كما كان متوقعًا، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Galaxy Wide 3 لخلافة الهاتفين Galaxy Wide و Galaxy Wide 2.

كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy Wide 3 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متدنية تشمل شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة 720×1280 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7870 Octa، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Wide 3 الجديد يضم كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 1.9، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، كما أنه يضم بطارية بسعة 3300mAh، ويعمل مسبقًا بنظام الأندرويد 8.0 Oreo.

الهاتف Galaxy Wide 3 الجديد متوفر الآن للشراء في كوريا الجنوبية بسعر يعادل 275 دولار أمريكي. ومن المرجح أن يكون هذا الهاتف متاحا في الوطن الأم لشركة سامسونج على غرار هواتف Galaxy Wide السابقة.