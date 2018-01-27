تحديث جديد لـتطبيق files go على أندرويد يوفر دعم أجهزة التابلت

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيق إدارة الملفات Files Go التابع لها على منصة أندرويد، والذى وفر عددا من المميزات الجديدة، حيث جاء على رأسها دعم الأجهزة اللوحية، وذلك بعد أن كان متاحا فقط للهواتف الذكية، وهو ما يعتبر مفيدا للمستخدمين الذين يبحثون عن استخدام التطبيق على شاشات أكبر.

تحديث Files Go على اندرويد

أما الميزة الثانية التى وفرها التحديث الجديد، فهى دعم بطاقات الذاكرة SD، وهو ما يعنى أن المستخدمين سيكونون قادرين على رؤية الملفات المخزنة على بطاقات الذاكرة SD إذا كان المستخدم يعتمد على واحدة فى هاتفه الذكى، كما وفر التحديث أيضا القدرة على فتح الملفات فى التطبيقات أخرى.

ومع أحدث إصدارFiles Go، يمكن للمستخدمين تخصيص التطبيقات التى تفتح ملفاتهم مع خلال إعداد جديد يعرف بـ “Open with"، حيث تهدف هذه الميزة الجديدة لإعطاء مستخدمى اندرويد المزيد من المرونة والتحكم عندما يريدون فتح أنواع مختلفة من الملفات.

ووفقا لجوجل فهناك أكثر من 10 مليون شخص بالفعل قاموا بتثبيت التطبيق منذ إطلاقه فى ديسمبر الماضى.