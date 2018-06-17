إنستغرام تقبر ميزة مثيرة انتظرها مستخدموها طويلاً

قامت إنستغرام بقتل ميزة مثيرة للجدل تسمح للمستخدمين بمعرفة من يلتقط صوراً بطريقة "سكرين شوت" من الفيديوهات التي يقومون بنشرها في القصص.

ودخلت الميزة حيز الاختبار، في وقت سابق من هذا العام، ولكن إنستغرام أكدت الآن أن التجارب قد انتهت، وأن الميزة لن يتم إطلاقها رسميا على تطبيقها.