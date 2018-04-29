دخلت شركة Puma إلى سوق الهواتف، ولكنها لم تستطيع الصمود طويلا. وتريد الشركة الآن الدخول إلى سوق الساعات الذكية، ووقعت عقدًا لمدة 10 سنوات مع شركة Fossil، والتي ستقوم بإنشاء وتوزيع الساعات الذكية التي تحمل العلامة التجارية Puma. وسيتم إصدار الساعات الأولى في أواخر العام 2019.

بخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة Fossil Group، السيد Kosta Kartsotis بالقول: " Puma هي واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم. نحن متحمسون للمشاركة معهم وجلب قدراتنا العالمية على مستوى التصميم والتوزيع إلى ساعات Puma".

وتعد Fossil موطنًا للعديد من العلامات التجارية، والتي تملك العديد منها ساعات ذكية خاصة بها، وعلى سبيل المثال نذكر Emporio Armani و Diesel و Misfit و Skagen، وهناك المزيد بطبيعة الحال. ومن المثير للإهتمام أن شركة Fossil تقوم بإنشاء ساعات Adidas غير ذكية، وبالتالي لا بد أن يكون هناك بعض التنافس هناك.

بالنسبة إلى ما إذا كانت ساعات Puma الذكية ستعمل بنظام WearOS المعروف سابقا بإسم Android Wear أم لا، فمن الصعب معرفة ذلك حاليا. تقوم شركة Fossil بإنشاء الساعات الذكية التي تعمل بنظام Android Wear، ولكنها أيضا تقدم الكثير من الساعات الهجينة. ومع ذلك يبقى السؤال الأهم هو هل عداد الخطوات وقارئ معدل ضربات القلب سيكون كافيا للإرتقاء إلى مستوى الصورة الرياضية لشركة Puma. يجب أن ننتظر لنرى.