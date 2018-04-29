دخلت شركة Puma إلى سوق الهواتف، ولكنها لم تستطيع الصمود طويلا. وتريد الشركة الآن الدخول إلى سوق الساعات الذكية، ووقعت عقدًا لمدة 10 سنوات مع شركة Fossil، والتي ستقوم بإنشاء وتوزيع الساعات الذكية التي تحمل العلامة التجارية Puma. وسيتم إصدار الساعات الأولى في أواخر العام 2019.
بخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة Fossil Group، السيد Kosta Kartsotis بالقول: " Puma هي واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم. نحن متحمسون للمشاركة معهم وجلب قدراتنا العالمية على مستوى التصميم والتوزيع إلى ساعات Puma".
وتعد Fossil موطنًا للعديد من العلامات التجارية، والتي تملك العديد منها ساعات ذكية خاصة بها، وعلى سبيل المثال نذكر Emporio Armani و Diesel و Misfit و Skagen، وهناك المزيد بطبيعة الحال. ومن المثير للإهتمام أن شركة Fossil تقوم بإنشاء ساعات Adidas غير ذكية، وبالتالي لا بد أن يكون هناك بعض التنافس هناك.
بالنسبة إلى ما إذا كانت ساعات Puma الذكية ستعمل بنظام WearOS المعروف سابقا بإسم Android Wear أم لا، فمن الصعب معرفة ذلك حاليا. تقوم شركة Fossil بإنشاء الساعات الذكية التي تعمل بنظام Android Wear، ولكنها أيضا تقدم الكثير من الساعات الهجينة. ومع ذلك يبقى السؤال الأهم هو هل عداد الخطوات وقارئ معدل ضربات القلب سيكون كافيا للإرتقاء إلى مستوى الصورة الرياضية لشركة Puma. يجب أن ننتظر لنرى.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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