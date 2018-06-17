أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن هاتفها الجديد إل جي كيو ستايلس (LG Q Stylus)، وهو أحدث طراز من سلسلة الهواتف الذكية كيو الموجهة للشريحة المتوسطة من السوق، والتي تتمتع بمجموعة من أهم المزايا المتقدمة في الهواتف النقالة.
يمتاز الهاتف إل جي كيو ستايلس بإتاحته إمكانية إدخال المعلومات إليه عبر الكتابة اليدوية، وهي ميزة تفيد في الحالات التي تتفوق فيها الكتابة اليدوية على الضرب على لوحة المفاتيح. لا تؤدي إضافة ميزة الإدخال بالكتابة اليدوية إلى الهاتف إل جي كيو ستايلس إلى زيادة سعره، فما يضيفه قلم الكتابة ليس عبئاً سعرياً، بل سهولة في الاستخدام ووظائف إضافية يتفوق بها على استخدام لوحة المفاتيح التقليدية.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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