تستعد شركة سامسونج المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات لإحداث "ثورة" فى الجيل المقبل من أجهزتها اللوحية "Tablets"، حيث ستكون ميزتها الرئيسية أنها قابلة للطى وتعمل بضغطة زر، ويمكن وضعها فى الجيب.