صور جديدة تكشف عن تصميم هاتف نوكيا 6 قبل ساعات من طرحه

قبل ساعات من استعداد شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، للكشف عن هاتفها الجديد "نوكيا 6" إصدار 2018، ظهرت صور مسربة جديدة للهاتف، بعد اعتماده عبر وكالة تينا الصينية، والتى تكشف عن تصميمه وأبعاده.

ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، تظهر الصور أن الهاتف الجديد يحتوى على حواف أقل سمكا من النسخة الأقدم، كما أنه أقل حجما، بينما يتضمن نفس قياس وحجم الشاشة، كما تبين الصور دعم بصمة الإصبع بالجزء الخلفى من الهاتف.

جدير بالذكر أن الشركة الفنلندية تحاول الكشف عن هواتف ذات مواصفات مميزة وأسعار متوسطة، لجذب شريحة من المستخدمين، والحصول على حصة من سوق الهواتف الذكية وسط هذا الكم الكبير من المنافسين.