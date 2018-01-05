صور جديدة تكشف عن تصميم هاتف نوكيا 6 قبل ساعات من طرحه

قبل ساعات من استعداد شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، للكشف عن هاتفها الجديد "نوكيا 6" إصدار 2018، ظهرت صور مسربة جديدة للهاتف، بعد اعتماده عبر وكالة تينا الصينية، والتى تكشف عن تصميمه وأبعاده.
ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، تظهر الصور أن الهاتف الجديد يحتوى على حواف أقل سمكا من النسخة الأقدم، كما أنه أقل حجما، بينما يتضمن نفس قياس وحجم الشاشة، كما تبين الصور دعم بصمة الإصبع بالجزء الخلفى من الهاتف.
جدير بالذكر أن الشركة الفنلندية تحاول الكشف عن هواتف ذات مواصفات مميزة وأسعار متوسطة، لجذب شريحة من المستخدمين، والحصول على حصة من سوق الهواتف الذكية وسط هذا الكم الكبير من المنافسين.
GMT 22:57 2017 الخميس ,17 آب / أغسطس"نوكيا" تعلن عن عن طرح هاتفها الأسطوري نوكيا
GMT 18:02 2017 الثلاثاء ,28 شباط / فبرايرسامسونغ تكشف عن قلم ذكي جديد يشبه القلم الرصاص
GMT 06:43 2017 الخميس ,19 كانون الثاني / ينايرنوكيا تطلق أول هواتفها لهذا العام رسميًا
GMT 05:20 2017 الأربعاء ,18 كانون الثاني / ينايرنوكيا تكشف عن هاتف P1 بنظام أندرويد خلال معرض MWC 2017
GMT 22:28 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبرشركة نوكيا تعود رسميا بهاتف بـ 26 دولار
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
أرسل تعليقك