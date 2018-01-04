

قررت شركة "أبل" الاستغناء عن شاشات العرض OLED التي تشتريها من "سامسونج"، والتي تستخدمها في هاتف أيفون X، وسيحل محلها شاشات من "LG".

ومن المقرر أن تبدأ أبل استخدم شاشات OLED المقدمة من LG في هاتفها الذكي المرتقب الذي يتوقع أن يحمل اسم "iPhone X Plus"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

