قدمت شركة مايكروسوفت واجهة مستخدم جديدة لتطبيقات أوفيس المختلفة، حيث ستقوم بتغيير واجهات تطبيقات وورد، إكسل، بور بوينت، وغيرها من التطبيقات المكتبية الشهيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تغييرات الشركة لتصميم تطبيقاتها المختلفة ضمن ما أسمته “نظام التصميم السلس” أو ” Fluent Design System” وهو أسلوب بدأت تنتهجه لجعل التطبيقات والبرامج أكثر فعالية وسهولة في الاستخدام وبشكل شبيه لما تفعله قوقل مع تصميم Material Design.
وجلب التغيير الجديد الشريط العلوي الخاص بمايكروسوفت إلى واجهة التطبيقات، كما أضافت العديد من الأيقونات المعاد تصميمها بألوان مختلفة إلى واجهة المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة أضافت ميزة ” zero query search” وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على البحث بشكل ذكي.
هذه التحديثات ستكون متاحة لنسخة التطبيقات على الويب وعلى سطح المكتب في ويندوز 10، إلا أنها ستكون متاحة على نظام ماك في أغسطس القادم.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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