قدمت شركة مايكروسوفت واجهة مستخدم جديدة لتطبيقات أوفيس المختلفة، حيث ستقوم بتغيير واجهات تطبيقات وورد، إكسل، بور بوينت، وغيرها من التطبيقات المكتبية الشهيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تغييرات الشركة لتصميم تطبيقاتها المختلفة ضمن ما أسمته “نظام التصميم السلس” أو ” Fluent Design System” وهو أسلوب بدأت تنتهجه لجعل التطبيقات والبرامج أكثر فعالية وسهولة في الاستخدام وبشكل شبيه لما تفعله قوقل مع تصميم Material Design.

وجلب التغيير الجديد الشريط العلوي الخاص بمايكروسوفت إلى واجهة التطبيقات، كما أضافت العديد من الأيقونات المعاد تصميمها بألوان مختلفة إلى واجهة المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة أضافت ميزة ” zero query search” وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على البحث بشكل ذكي.

هذه التحديثات ستكون متاحة لنسخة التطبيقات على الويب وعلى سطح المكتب في ويندوز 10، إلا أنها ستكون متاحة على نظام ماك في أغسطس القادم.