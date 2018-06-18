آبل تمنع مطوري تطبيقاتها من بيع ومشاركة بيانات المستخدمين

غيرت شركة آبل سياسة الاستخدام الخاصة بأجهزتها وتطبيقاتها خلال الأيام السابقة، فبعد أن منعت مستخدمي أجهزتها من تعدين العملات الرقمية عليها، قامت الآن بحظر المطورين من مشاركة بيانات الاتصال الخاصة بالمستخدمين.
وبحسب سياسة الخصوصية الجديدة من آبل، فإن الشركة قامت بفرض الحظر على جميع مطوري تطبيقاتها على المنصات المختلفة من مشاركة أو بيع بيانات الاتصال الخاصة بمستخدميها إلى أي طرف خارجي.
وكما يظهر من سياسة آبل الجديدة، فإن المطورين لن يكونوا قادرين بعد الآن على حفظ بيانات الاتصال في قاعدة البيانات ولا حتى إضافتها ضمن حسابات المستخدمين، وهو ما يمنع أي مطور من الاحتفاظ بأي بيانات خاصة بالمستخدمين.
ويشار إلى أن المطورين كانوا يقومون بحفظ بيانات المستخدمين ومن ثم مشاركتها مع أطراف أخرى أو حتى بيعها لأخرين بدون علم المستخدمين، لكن يبدو أن آبل لا ترغب بأن تتعرض لفضيحة مشابهة لفضيحة فيسبوك وهو ما جعلها تغير سياستها.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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